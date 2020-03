Taylor Swift doa US$ 6 mil para duas fãs em dificuldades financeiras

Além de Ariana Grande, outra grande estrela do pop está tentando ajudar os fãs que estão em apuros por conta da crise sanitária e econômica provocada pela pandemia de coronavírus. Segundo posts de fãs, Taylor Swift doou o total de US$ 6 mil para duas delas.

Samantha Jacobson, garçonete em um bar na Disney de Orlando, perdeu o emprego por pelo menos 30 dias, período mínimo em que o comércio não essencial estará todo fechado.

"Gostaria de doar para o link que Taylor compartilhou, mas, por causa do covid-19, minha única fonte de renda está fechada por ao menos 30 dias. Não tenho trabalho, renda, nenhum jeito de pagar minhas contas. Se alguém conseguir doar e sentir isso em seu coração, me ajudaria muito agora", escreveu ela em um post da cantora que pedia ajuda para uma campanha de arrecadação de fundos para um banco de alimentos.

Taylor respondeu: "Vi seu tuíte sobre estar preocupada com suas contas se acumulando e quero ajudar. Qual a melhor maneira de te presentear com US$ 3 mil? Você tem PayPal?".

A garota compartilhou a mensagem abaixo:

OHHHHH MY FUCKINGGGGFFF SHUT HP SHUT UPS BUT IP SHUT UP THIS CANT BE HAPPENING I CANT STOP SHAKONT I CANT STOP CRUING WHAT THE FUCK TULORLRL pic.twitter.com/8wKUbDfS2x — samantha (@manthapaige13) March 25, 2020

Em seguida, o comprovante:

SHE CALLED ME BUDDY THE FIRST TIME WE MET TOO I AM HAVING AN ABSOLUTE BREAK DOWN pic.twitter.com/pyVKWHruEk — samantha (@manthapaige13) March 25, 2020

Uma outra fã, Holly Turner, fotógrafa e designer em Nova York, recebeu a mesma quantia da cantora.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo — holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020

Ambas são swifties de carteirinha e já tiveram contato anteriormente com Taylor. Tanto é que os depósitos foram acompanhados de recadinhos bem carinhosos.

"Te amo, amiga. Te mando um abraço", disse para Samantha.

Holly recebeu o seguinte recado. "Holly, você sempre me apoiou. Eu quero te apoiar agora. Espero que isso ajude. Com amor, Taylor".

Até o momento, apenas as duas fãs revelaram essa ajuda.