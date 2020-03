Santa Catarina tem primeira morte por coronavírus

O estado de Santa Catarina registra a primeira morte provocada pelo coronavírus. Trata-se de um homem de 86 anos, que estava internado em São José, na Grande Florianópolis.

A informação foi divulgada pelo governador catarinense Carlos Moisés (PSL) no fim da noite de quarta-feira (25). Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são 122 casos confirmados de covid-19 em Santa Catarina e outras 325 suspeitas.

Notícia triste: hoje perdemos o primeiro catarinense para o #Coronavirus . Paciente masculino, de 86 anos, faleceu em #SãoJosé. Deus nos abençoe e proteja e console a família 🙏🏼 — Carlos Moisés (@CarlosMoises) March 26, 2020

Em todo o Brasil, são 60 óbitos pela doença, sendo 48 em São Paulo, oito no Rio de Janeiro, e um cada em Santa Catarina, Pernambuco, Amazonas e Rio Grande do Sul. Em balanço mais recente das secretarias de Saúde dos estados, atualizado às 7h40, o país conta com 2.563 casos confirmados.