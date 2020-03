Padre italiano transmite missa com filtros no rosto e acha que está sendo alvo de trollagem

Um padre italiano ainda não identificado que estava transmitindo uma missa pela internet garantiu boas risadas por sua dificuldade em lidar com seu celular.

O religioso ligou, sem querer, uma série de filtros comuns no Snapchat e Instagram Stories e apareceu de bigode cor-de-rosa, chapéu e óculos escuros, mago e até de lobinho enquanto conduzia o serviço religioso.

O usuário do Twitter @neiljetel compartilhou trecho dessa missa divertida, bem no momento em que o padre percebe que os filtros e passa um sermão no "senhor" que está desenhando em seu rosto.

"Esse não é o momento", disse ele, que acreditou estar sendo vítima de bullying.

Veja abaixo:

italy priest live streams a service , puts the filter switch on by mistake lol ! pic.twitter.com/X5maiqVDo3 — Neiljetel (@neiljetel) March 25, 2020

A Itália foi o segundo epicentro do coronavírus, logo depois da China. O país está em quarentena desde fevereiro, com todas as funções limitadas e distanciamento social obrigatório. A taxa de letalidade lá superou a do país asiático, chegando a 10%.