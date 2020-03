Mulher 'espirra' sobre legumes afirmando ter coronavírus e obriga supermercado a descartar produtos como medida de segurança

O coronavírus (covil-19) já causou mais 22 mil mortos em todo o mundo, de acordo com dados atualizados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Atualmente, já foram mais 500 mil contagiados.

No entanto, o assunto ainda é tratado de forma irresponsável por alguns, como revelado pelo site Mega Notícias.

Em um novo caso, uma mulher teria espirrado sobre legumes, afirmando ter se contagiado com coronavírus, e obrigou um supermercado a descartar todos os produtos como medida de segurança.

O caso ocorreu, nesta última quarta-feira (25), em um estabelecimento, localizado na Pensilvânia, Estados Unidos.

De acordo com o site, o gerente do local acredita que a mulher executou essa ação como uma "brincadeira", com o objetivo de gerar pânico entre os consumidores.

Após o caso, como informado, ela foi detida e acusada de terrorismo. No entanto, ainda não foi confirmado o estado de saúde da mulher.

