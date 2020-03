Kylie Jenner doa US$ 1 milhão para ações contra coronavírus

Kylie Jenner resolveu colocar parte de seu império à disposição das ações de combate ao coronavírus.

Ela doou US$ 1 milhão para equipar hospitais norte-americanos com equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. O dinheiro será empregado em máscaras, protetores faciais e outros EPIs (equipamentos de proteção individual) de médicos, enfermeiros e funcionários da limpeza.

A obstetra que atendeu Kylie no parto de Stormi, sua filha de 2 anos, agradeceu a doação, segundo informações do site TMZ. "Estou sem palavras. Meus olhos estão cheios de lágrimas de alegria e meu coração está cheio de gratidão. Eu mandei para o universo o desejo de conseguir máscaras de proteção para nossos corajosos trabalhadores da saúde e hoje meu sonho se realizou", disse a Dra. Thais Aliabadi.

Além de Kylie, esses esforços receberam doações de artistas como Arnold Schwarzenegger (US$ 1 milhão) e Rihanna (US$ 5 milhões). Aqui no Brasil, Xuxa Meneghel doou R$ 1 milhão para o Sistema Único de Saúde.