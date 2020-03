Goiás tem primeira morte por coronavírus; país chega a 61 óbitos

O Estado de Goiás confirma a primeira morte devido ao novo coronavírus na região Centro-Oeste do país. Com esse caso, todas as regiões do país têm mortos pela doença.

A vítima é uma mulher de 66 anos, de Luziânia – 196 km de Goiânia e 97 km de Brasília –, que tinha histórico de hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e que teve dengue recentemente.

A confirmação foi feita pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). A vítima, que estava internada em Luziânia, chegou a ser transferida para Goiânia, mas não resistiu.

Com a atualização, país chega a 61 mortos por covid-19, sendo 48 em São Paulo, oito no Rio de Janeiro, e um cada em Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Amazonas e Rio Grande do Sul. No total, 2.587 pessoas foram diagnosticadas com a doença no Brasil.