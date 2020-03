Especialistas dão dicas de como manter produtividade em home office

A quarentena para evitar o contágio por coronavírus colocou muitos trabalhadores pela primeira vez em home office. Uma pesquisa realizada ano passado no Brasil pela Citrix, empresa especializada em soluções de trabalho digital, constatou que somente 31,97% das empresas permitiam a adoção da modalidade no país.

“É importante não se sentir de férias só porque não está no escritório, mas ao mesmo tempo não extrapolar horários só porque tem tudo à mão para continuar trabalhando por horas. Equilíbrio é a chave neste momento”, diz Angelina Vinci, gerente de unidade de RH da Luandre.

Para manter a produtividade, o trabalhador que está em home office deve planejar a sua rotina. Entre as dicas da gestora de carreiras Erika Linhares estão estabelecer seu horário de trabalho, fazer pausas e definir as tarefas por grau de importância e prazos, além de combinar regras com a família.

Angelina ressalta que é importante encontrar um lugar que possa acomodar bem o computador e que não seja central na casa, caso o trabalhador tenha pais ou filhos ou outras pessoas na casa. “O conselho é especialmente importante no caso de filhos que também estão em casa em razão do isolamento — o essencial é sinalizar para os pequenos que, embora perto, você está trabalhando, e oferecer atividades que possam entretê-los”, afirma a gerente da Luandre.