Courteney Cox está maratonando Friends na quarentena: 'É bom de verdade'

Se você já perdeu as contas da quantidade de vezes em que assistiu a todos os episódios de "Friends" na TV, em DVD ou na Netflix e decorou todos os diálogos, saiba que isso não é uma realidade para Courteney Cox, que interpretou Monica Geller.

A atriz já afirmou que se daria muito mal em um teste sobre a história dos seis amigos e, apenas agora, com distanciamento suficiente 16 anos após o fim da série, resolveu maratonar as dez temporadas durante a quarentena.

Em entrevista a Jimmy Kimmel direto de sua casa, ela contou o que achou de "Friends" como espectadora. "As pessoas amam a série. Estou na primeira temporada. É bom de verdade!", disse a atriz.

Ela espera dominar melhor os fatos sobre a série até o fim da maratona. "Eu não me lembro nem de estar no programa. Tenho a memória ruim. Lembro claro de amar todo mundo ali e de me divertir. E me lembro de certas coisas da minha vida quando estava lá, mas não me lembro dos episódios", disse Monic, ops, Courteney.

A maratona também pode ter sido influenciada pelo fato de a atriz voltar a esse universo ao lado de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer no especial de "Friends" para a HBO Max.

Apesar de todo o atraso em produções devido à pandemia de coronavírus, a produção deve estrear em maio. Ou seja: talvez seja mais um alento para os fãs durante um semestre tão complicado.