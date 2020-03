Cães e gatos não deixam donos malharem em casa, e os registros são hilários

Todos lidam com a quarentena de um jeito diferente, e muitos acham útil estabelecer uma rotina. Entre essas pessoas, há aquelas que gostam de se exercitar regularmente ou que decidiram dar uma chance às atividades físicas porque não se movimentam tanto.

Acontece que cães e gatos não costumam dar espaço aos humanos para eles se exercitarem. Portanto, quando os seus donos tentam fazer ioga, pular corda ou fazer flexões em casa, os animais interrompem.

Para a nossa sorte, essa gente decidiu compartilhar os seus treinos fracassados nas mídias sociais. Confira.

Day 5 of Quarantine: I tried to work out and then my dog showed up…🙂🥺 pic.twitter.com/X8rBOcbKjw — Nadia Vazquez (@Luvsoccer_12) March 20, 2020

How’s everybody’s home workout routine going? Tried to do some push-ups today. The beagle was a huge help. pic.twitter.com/kfeltII05V — Nancy Floyd (@nancy_c_floyd) March 22, 2020

Tried to workout, turned into a wrestling match with the puppy 😊🐶 pic.twitter.com/8oBIR0E0ci — Josephine Faust (@josephines_art) March 25, 2020

It’s impossible to workout at home with a dog pic.twitter.com/R7SSyMF9wR — Sasha Jones (@TheSashaJones) March 25, 2020

My parents dog just wanted to help my dad with the workout, this is Kam! 😂 pic.twitter.com/xe5loeDeRJ — jess💞 (@jessirocks14) March 25, 2020

