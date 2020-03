Ariana Grande está enviando dinheiro para fãs que perderam emprego na quarentena, diz site

Com a pandemia do coronavírus, além das vítimas, um medo constante é a recessão que pode vir da necessidade do isolamento. O impacto econômico é imediato para muita gente. Por conta disso, Ariana Grande se dispôs a ajudar seus fãs passando por dificuldades financeiras.

A cantora estaria enviando quantias em dinheiro para pessoas com quem conversou em suas redes sociais e que relataram estar passando por apuros.

Segundo fontes do site TMZ, que publicou a história nesta quinta-feira (26), esses fãs perderam seus empregos em indústrias e comércio e não têm como pagar as contas que não param de chegar.

Ari fez ao menos dez depósitos por meio do Venmo, aplicativo de pagamentos online. Os valores variaram de US$ 500 a US$ 1.500.

De acordo com o TMZ, a cantora fez as boas ações de maneira discreta e não faz questão de divulgar nada disso.

O número de desempregados nos Estados Unidos pode chegar a 2 milhões e meio de pessoas, segundo estimativas.