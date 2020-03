Apresentador da Globo diagnosticado com covid-19 sai da UTI

O jornalista Marcelo Magno, apresentador do jornal local da afiliada da Globo no Piauí, saiu da Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Teresina na quarta-feira (25). Ele foi diagnosticado com covid-19 na semana passada e ficou em estado grave.

Já no quarto, Magno gravou um depoimento exibido na última edição do "Jornal Nacional", programa que também apresenta no esquema de rodízio de âncoras estabelecido na emissora.

“Quero agradecer as orações, as vibrações positivas que eu consegui receber", disse o jornalista de 37 anos.

Ele começou a se sentir mal após voltar do Rio de Janeiro, onde esteve para comandar o "Jornal Nacional" no início do mês.

"Desde quando comecei a sentir os primeiros sintomas, febre, moleza, tosse, febre que não passava, tudo se encaixava no diagnóstico do coronavírus. Eu passei pelo aeroporto de São Paulo por volta de 17h e poucos dias depois comecei a sentir", contou ele.

Ele comentou a 'saga' no hospital. "Fui para a UTI, depois para a semi-UTI, contei com todo o apoio dos médicos e hoje, felizmente, estou aqui no meu apartamento, seguindo meu tratamento, mas isolado e comemorando uma vitória.”