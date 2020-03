6 alimentos para fortalecer o sistema imunológico que não podem faltar na mesa da sua casa

Fortalecer o sistema imunológico não livra você de pegar o coronavírus, mas pode te deixar menos propenso a contrair doenças ao favorecer um estado de equilíbrio do corpo. Por isso, ingerir certos alimentos que ajudam a aumentar as defesas do corpo é fundamental. "Quando comemos bem, a tendência é que fiquemos menos doentes”, diz a nutricionista infantil Paola Preusse, idealizadora do blog Maternidade Colorida, onde fala sobre alimentação e nutrição dos pequenos.

Ela sugere que toda a família procure manter diariamente uma alimentação variada e equilibrada, ainda mais agora no outono, quando as baixas temperaturas e a poluição do ar deixam as crianças (e os idosos) mais suscetíveis a doenças respiratórias.

Entre alimentos que aumentam a imunidade, Paola destaca seis alimentos:

Frutas cítricas Vegetais verdes escuros (como espinafre, brócolis, couve, catalônia) Cenoura Manga Mamão Ovo

Segundo Paola, esses alimentos devem fazer parte da dieta regular das crianças. "A família inteira seguir uma alimentação balanceada durante toda a vida, para que os organismos estejam preparados para momentos como o que vivemos", complementa a nutricionista Nágyla El Kadre.

Ela faz uma lista de recomendações para que as crianças e os adultos sigam uma alimentação balanceada:

– Ingerir alimentos ricos em nutrientes como antioxidantes (como as frutas vermelhas), polifenóis (como hortaliças, frutas e castanhas) e ômega 3 (peixes como sardinha, salmão e atum);

– Ao longo do dia, consumir pelo menos três frutas, sendo interessante as ricas em vitamina C, como goiaba, laranja e acerola;Incluir na rotina vegetais verdes escuros como couve, espinafre e brócolis – picar bem os vegetais e misturar no arroz ou na carne ou usá-los em sopa pode ser uma saída para crianças que não comem esses alimentos;

– Existem muitos temperos que também auxiliam no sistema imune, além de deixar nossas receitas mais gostosas, como a cúrcuma, alho e cebola;

– Azeite, sementes e castanhas também são fontes de gordura boa que devem estar presentes na rotina.

– A hidratação do corpo também é essencial: beba bastante água ao longo do dia.

A nutricionista lembra que, nesta fase de isolamento social, é ainda mais importante higienizar as hortaliças com água e vinagre e lavar as mãos frequentemente durante o preparo dos alimentos. E que, para manter a saúde em dia, também é importante manter hábitos de vida saudáveis, que incluam dormir bem e praticar exercícios regularmente. Ah, outra coisa! Receitas milagrosas que circulam pela internet, e indicam alimentos e chás que “curam” o coronavírus, não são efetivas: essas receitas são fake news.