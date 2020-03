Saiba como economizar luz e gás na quarentena

Com a quarentena devido ao coronavírus, muitos estão trabalhando em home office e/ ou com as crianças sem ir para a escola, o que deve elevar o consumo de energia e gás.

A Enel preparou orientações para a utilização mais eficiente de chuveiro, eletrodomésticos e as luzes da casa. Já o app Chama dá dicas para evitar o desperdício de gás na hora de cozinhar.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) suspendeu os cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento das contas de luz por 90 dias. A medida valerá para todos os consumidores residenciais e também para serviços essenciais. Mas o órgão pediu, como ato de cidadania, que os consumidores que têm condições mantenham os pagamentos.

No estado de São Paulo, o governo fez acordo com a Comgás para que não haja corte de gás encanado a consumidores residenciais, comerciais e hospitais e unidades de saúde. A regra vale até 31 de maio para imóveis que consomem até 500m³/mês, conforme a média de consumo do 1º bimestre.

Confira as dicas para economizar na quarentena

ENERGIA ELÉTRICA

Geladeiras

• Não abra a porta desnecessariamente

• Verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função

• Nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos

Iluminação

• Aproveite a luz natural e abra janelas e cortinas durante o dia

• Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia

• Apague as luzes de ambientes desocupados

Computadores e celulares

• Só deixe carregando quando realmente for necessário. Quando estiver totalmente carregado, retire o carregador da tomada

• O monitor é responsável por 70% do consumo de energia do computador. Quando não estiver utilizando, desligue

Ar condicionado

• Instale o aparelho em local com boa circulação de ar

• Mantenha portas e janelas fechadas, evitando assim a entrada de ar do ambiente externo

• Limpe sempre os filtros. A sujeira impede a livre circulação do ar e força o aparelho a trabalhar mais

• Mantenha o ar-condicionado sempre desligado quando você estiver fora do ambiente por muito tempo

• Atenção! Recomendação é desligar o ar condicionado, ligar ventiladores e abrir as janelas

Chuveiro

• Escolha um horário fixo para tomar banho e não consumir em excesso

• Verifique vazamentos. Ao economizar água, você economiza energia

Eletrodomésticos, eletrônicos e TVs

• Procure por aparelhos com o Selo Procel para obter um melhor desempenho energético

• Não deixe aparelhos ligados sem que haja alguém usando

• No caso das TVs, programe sempre o timer na hora de dormir (desligamento automático)

• Desligue ou tire da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico. Não deixe os aparelhos em stand-by

• Sempre desligue os aparelhos ao sair de um ambiente. Nas pausas para o almoço ou intervalo, faça o mesmo

• Junte grande quantidade de roupa para lavar/passar. Desligue o ferro ao terminar o serviço

GÁS

Forno pré-aquecido

• Não é preciso fazer isso por um longo período. Geralmente 10 minutos antes a 200 ºC fará com que a temperatura fique média e ideal

Panelas

• Use panelas proporcionais à boca do fogão para não haver desperdício de gás, pois parte do calor gerado acaba passando para o ar, e não para a panela

Forno fechado e cheio

• Abrir e fechar a porta do forno muitas vezes é a receita para o desperdício de gás

• Tente observar os alimentos utilizando a luz interna e, sempre que possível, asse mais de um alimento ao mesmo tempo

Vapor

• Enquanto cozinha outros alimentos, é possível utilizar o vapor do preparo colocando uma escorredeira metálica sobre a panela para cozinhar legumes

Panela de pressão

• A pressão faz até os alimentos mais difíceis cozinharem com mais facilidade, sem que eles precisem ficar por tempo prolongado na panela

Local do fogão

• Evite colocar o fogão perto de lugares onde que corre muito vento para que as chamas não apaguem e o gás escape

Corte de alimentos

• Alimentos cortados em partes pequenas cozinham mais rápido, fazendo com que o gás seja menos utilizado

Fonte: Enel, CPFL e Chama