Quarentena: 5 exercícios para melhorar a capacidade respiratória

Ficar parado na quarentena? Nananinanão! O fisioterapeuta clínico Cadu Ramos ensinou uma série de 5 exercícios que ajudam a fortalecer o aparelho respiratório e ainda melhoram a capacidade de respirar.

O conselho de Cadu, que foi entrevistado no programa "Aqui na Band", é praticar diariamente durante a quarentena, fazendo três vezes a série, repetindo cinco vezes cada um dos exercícios.

Confira o passo a passo abaixo:

1. Em pé, abra os braços para trás (bem ao estilo, Titanic, sabe?) e retorne com eles para frente. Inspire fechando os braços e respire abrindo. Repita cinco vezes.

Reprodução/Band

2. Também em pé, mova os braços para o alto e para baixo. Inspire subindo e respire descendo. Repita cinco vezes.

Reprodução/Band

3. Ainda em pé, movimente, agora, os braços na lateral, abaixando e levantando. Inspire subindo e respire descendo. Repita cinco vezes.

4. Sentado, com as mãos no peito, uma sobre a outra, levante e abaixe – como um agachamento. Inspire subindo e respire descendo. Repita cinco vezes.

Reprodução/Band

5. Também sentado, incline o tronco para baixo e volte à posição normal. Inspire subindo e respire descendo. Repita cinco vezes.

Veja abaixo: