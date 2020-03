Porto Alegre confirma primeira morte por coronavírus no Rio Grande do Sul

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchesan Junior (PSDB), confirmou nesta quarta-feira (25) a primeira morte por coronavírus no Rio Grande do Sul.

A vítima tinha 91 anos e estava na UTI. "Lamentamos muito, esperamos que nossas medidas possam evitar que isso seja uma constante em nossa cidade. Mas precisamos de todos. Isso não é uma questão jurídica, ideológica. É uma questão fátidica e de saúde", afirmou Marchesan nas redes sociais.

Veja também:

Coronavírus: as recomendações para contenção da covid-19 em condomínios residenciais

São Paulo está repondo doses de vacina contra a gripe, diz secretaria

As Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram, até as 22h30 desta terça-feira (24), 2.271 casos confirmados do vírus no país e 48 mortes: uma no Rio Grande do Sul, uma no Amazonas, seis no Rio de Janeiro e 40 em São Paulo.