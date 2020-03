Ministério da Saúde vai disponibilizar hidroxicloroquina para pacientes graves

O Ministério da Saúde anuncia que vai passar a disponibilizar a hidroxicloroquina para pacientes graves infectados com coronavírus.

Estudos têm mostrado que o remédio – já usado no tratamento da malária – pode ser eficaz na quebra do ciclo de reprodução do vírus no organismo.

O ministro Luiz Henrique Mandetta esclarece que o produto será usado conforme avaliação do profissional da rede pública.

A medicação poderá ser aplicada em, no máximo, cinco dias e o paciente será constantemente monitorado.