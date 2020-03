Famosas cantam 'Trem Bala' e pedem doações contra covid-19

View this post on Instagram

Quem doa salva vidas! 🙏🏻✨ Somos um grupo de mulheres que se uniu para cantar em apoio à @comunitasbr na sua campanha de combate ao Covid-19 (novo Coronavírus) no Brasil. Contamos com a doação de vocês para ajudar a equipar as UTIs da rede pública do país. Sabemos que o desafio é enorme, mas estamos confiantes que juntos chegaremos lá. Clique no link da minha bio, faça sua doação e conheça mais sobre a Comunitas! Muito obrigada por abraçar essa campanha! #todosunidos com a gente! 🙏🏻✨