Coronavírus: Unicef e OMS dão orientações de como falar sobre o assunto com as crianças

As mudanças na rotina por causa da pandemia do coronavírus têm deixado todo mundo apreensivo. E as crianças não estão imunes a isso. Felizmente, elas não fazem parte da população mais afetada pelo vírus, mas diante da situação atípica que estamos vivendo, podem ficar ansiosas, tristes e estressadas. Para ajudar os pequenos a entender melhor o que está acontecendo, entidades internacionais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) prepararam uma lista de sugestões de como os pais podem tratar o assunto com seus filhos.

Preocupada com o bem-estar mental das crianças, a Organização Mundial de Saúde divulgou uma nota com mensagens para ajudar pais e cuidadores a conversar com os pequenos. Confira as principais dicas:

Ajude as crianças a expressar seus sentimentos, de forma positiva, por meio de atividades como brincadeiras e desenhos.

de forma positiva, por meio de atividades como brincadeiras e desenhos. Mantenha as crianças próximas aos pais e à família , se isso for considerado seguro para elas.

, se isso for considerado seguro para elas. Organize uma rotina de atividades diárias para as crianças, sempre que possível, incluindo tarefas que envolvam aprendizagem.

de atividades diárias para as crianças, sempre que possível, incluindo tarefas que envolvam aprendizagem. Fale sobre o novo coronavírus com seus filhos de maneira honesta e apropriada e procure esclarecer suas preocupações, ajudando-os assim a aliviar a ansiedade.

Já a Unicef divulgou oito dicas para os pais, que começam por uma conversa franca e direta com os filhos. Confira:

Faça perguntas abertamente e ouça a criança.

2. Seja honesto(a): explique a verdade de uma forma que a criança entenda.

3. Mostre à criança como proteger ela mesma e seus amigos.

4. Ofereça segurança.

5. Verifique se elas estão sendo estigmatizadas ou espalhando estigmas.

6. Procure quem pode ajudar.

7. Cuide de você.

8. Encerre as conversas com cuidado.

Leia mais sobre a dicas do Unicef aqui. Veja também outras sugestões para falar da pandemia com as crianças.