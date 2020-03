Dinho Ouro Preto é diagnosticado com covid-19: 'O que sinto lembra dengue'

Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, entrou para o grupo dos famosos que estão de molho por conta da covid-19.

O músico de 55 anos usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (25) para compartilhar o diagnóstico e diz que está se cuidando em casa. Ele conta que está com febre e dores no corpo e não será hospitalizado.

"Testei positivo para o coronavírus. É um saco. O que estou sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás", afirmou Dinho.

"Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5 graus) náuseas e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa para pessoa. Não vou ser hospitalizado. Vou ficar isolado e de molho em casa mesmo", contou o cantor.