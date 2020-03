Serviços de entrega: quais cuidados tomar com as embalagens

Com o isolamento de parte da população e o fechamento de bares e restaurantes, está aumentando a frequência de delivery, a entrega de comida em casa. É importante tomar cuidado com a higienização desses produtos que vêm da rua e passam pelas mãos de algumas pessoas (como quem prepara e quem entrega).

O infectologista Alvaro Furtado Costa, do Hospital das Clínicas e do Emílio Ribas, tira essa e outras dúvidas sobre como se prevenir do coronavírus no Jornal da Band. Acompanhe: