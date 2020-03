COVID-19: OMT desafia pessoas a enviarem ideias para ajudar empresas de turismo

A Organização Mundial do Turismo (OMT), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), lançou uma ação que desafia as pessoas a criarem ideias inovadores que ajudem o setor de turismo a enfrentar a pandemia do COVID-19.

De acordo com Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT, o turismo é o setor mais efetado pela pandemia. “Queremos ouvir ideias que ajudarão o mercado a se recuperar”, explica.

O desafio receberá as ideias até 10 de abril. Os vencedores poderão apresentar suas inovações para representantes de mais de 150 governos. Para enviar sua sugestão, clique aqui.