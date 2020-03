Covid-19: Confinamento é um desafio à convivência

“Viver debaixo do mesmo teto” deixou de ser uma expressão e passou a ser uma obrigatoriedade no Brasil e no mundo nestes dias de confinamento para conter a disseminação do novo coronavírus.

A quarentena, o trabalho em home office, a suspensão das aulas em escolas e faculdades, o fechamento

do comércio e a recomendação de que as pessoas evitem quaisquer eventos sociais estão fazendo com que

os casais e pais e filhos tenham de conviver em tempo integral dentro de casa.

O confinamento tem provocado a hiperconvivência entre as famílias. Essa relação, intensa e forçada, favorece os momentos de diálogo e união, mas também pode gerar conflitos.

Para ajudar a aliviar essas tensões, as psicólogas Denize Oliveira e Silvia Péchy recomendam que os casais adotem uma dinâmica diferente e respeitem o horário e local (cômodo) de trabalho de cada um. Para a família, o confinamento é uma boa hora para fortalecer laços, com rodas de conversa e atividades lúdicas.

Veja ao lado as dicas das especialistas sobre como tornar as relações mais harmônicas nesta quarentena, já que a convivência forçada deverá ser a regras dos dias que virão.