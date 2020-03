Coronavírus: Ceagesp fará limpezas com cloro a partir desta quinta

A Ceagesp vai iniciar a partir desta quinta-feira, 26, uma lavagem com cloro de todo o mercado.

Cinco caminhões-pipa serão usados para higienizar as ruas e os pavilhões da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A informação foi adiantada à BandNews FM pelo presidente da Ceagesp, Johnni Hunter Nogueira.

Segundo o executivo, o abastecimento de produtos está garantido e não há nenhuma mercadoria em falta. O horário de funcionamento na Ceagesp segue normal, mas cuidados com a saúde foram adotados.



De acordo com Johnni Hunter Nogueira, apesar da falta do produto no mercado, álcool gel foi colocado na portaria para ser usado pelos motoristas.

O presidente da Ceagesp conta ainda que o setor de flores é o mais prejudicado no momento pela crise econômica.

Uma campanha nas feiras livres está sendo elaborada para que as pessoas comprem flores para enfeitar a casa durante a quarentena de combate à pandemia do novo coronavírus.

As feiras livres continuam funcionando no estado de São Paulo.