Bolsonaro volta a criticar medidas de isolamento contra coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta quarta-feira (25) que os prefeitos e governadores estão "arrebentando com o país e acabando com os empregos" ao tomar medidas de isolamento para tentar frear a disseminação do novo coronavírus. Ele respondeu a perguntas de jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Não estou preocupado com a minha popularidade", afirmou o líder do executivo ao ser questionado sobre os dados recentes que mostram uma queda na avaliação de seu governo, como a pesquisa do Ibope encomendada pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo).

O presidente acusou os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e de São Paulo, João Doria (PSDB), de fazerem demagogia. "Estão proibindo o tráfego de pessoas, de rodovias, fechando empresas e comércios. Temos 38 milhões de autônomos. Uma parte considerável deles não está ganhando o seu ganha-pão. O que tinham na geladeira praticamente acabou. Não tem renda e tem família", disse Bolsonaro.

O presidente reforçou o pronunciamento da noite anterior ao dizer que "se a economia colapsar, não tem dinheiro para pagar servidor público", acrescentando que "o caos está aí, na nossa cara. Vamos ficar com o caos e o vírus."

Bolsonaro afirmou ainda que é preciso "botar esse povo para trabalhar" e preservar os idosos, mas ressaltou que cada família deve ser responsável pelos seus parentes. "O povo tem que parar de deixar as coisas em cima do poder público."