Afinal, cloroquina funciona como tratamento para o coronavírus?

Nunca se falou tanto em cloroquina, medicamente utilizado há décadas para o tratamento da malária. A questão que fica é cloroquina funciona como tratamento para o coronavírus?

Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump realizou uma entrevista coletiva e disse que o remédio poderia “mudar o jogo” contra o coronavírus.

"Parece muito encorajador, com resultados iniciais muito, muito encorajadores. E poderemos disponibilizar esse medicamento quase imediatamente ", disse ele em entrevista coletiva na semana passada. "Acho que poderia mudar o jogo. E talvez não. Mas acho que pode ser, pelo que vejo, poderia mudar o jogo. Muito poderoso. Eles são muito poderosos ", acrescentou.

Dias depois, em seu Twitter, escreveu: "Hidroxicloroquina e azitromicina juntos podem ser uma das maiores mudanças na história da medicina. O FDA mudou montanhas. Obrigado! Espero que ambos sejam colocados em uso imediatamente. As pessoas estão morrendo, se movem rápido e Deus abençoe a todos! ".

Contudo, a o próprio FDA, agência americana de Administração de Alimentos e Medicamentos, emitiu uma declaração dizendo que o medicamente está apenas em testes de laboratório e que, portanto, seu uso em pacientes com coronavírus ainda não foi autorizado ou recomendado.

BRASIL

No Brasil, o presidente Bolsonaro afirmou, no dia 21, que os laboratórios farmacêuticos do Exército ampliarão a produção da cloroquina.

Cloroquina funciona como tratamento para o coronavírus?

A agência americana de Administração de Alimentos e Medicamentos acredita que o medicamente pode ter potencial contra o novo coronavírus.

Contudo, ainda será necessário passar por cuidadosos testes para determinar se ele realmente é eficaz. Ou seja, ainda não há qualquer comprovação.

"É uma droga que o presidente [Trump] nos instruiu a examinar mais de perto, para ver se uma abordagem de uso expandido pode ser adotada e se isso beneficia os pacientes", disse o comissário da FDA Stephen Hahn.

