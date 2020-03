Uma mão lava a outra! Arnaldo Antunes canta clássico do Castelo Rá-Tim-Bum em vídeo

Arnaldo Antunes não é só um dos principais compositores entre os adultos, desde a época dos Titãs. O músico também influenciou gerações inteiras a ter uma boa higiene pessoal.

"Lava a Mão", que fez parte da trilha sonora do "Castelo Rá-Tim-Bum", programa infantil da TV Cultura, acabou voltando à memória de muitos com a necessidade quase obsessiva de, sim, um ato hoje tão prosaico como limpar as mãos.

O compositor fez um vídeo cantando ao vivo e, claro, lavando as mãos, para incentivar o cuidado higiênico que é uma das chaves para evitar a propagação do novo coronavírus, responsável pela covid-19.

LEIA TAMBÉM:

Casal se revolta após ser proibido de comprar 552 latas de refrigerante e vídeo se torna viral