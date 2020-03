Casal se revolta após ser proibido de comprar 552 latas de refrigerante e vídeo se torna viral

O vídeo de um casal revoltado após não conseguir comprar 552 latas de refrigerante em um supermercado se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o Daily Mail, o caso aconteceu em Lousville, nos Estados Unidos, em meio às medidas de limitação das compras para evitar o desabastecimento de produtos nos mercados recorrente na pandemia de coronavírus.

Confira:

Couple raise hell at Kentucky Kroger store when they aren't allowed to buy 552 cans of Mountain Dew because of coronavirus rationing. pic.twitter.com/8paaopsHYd

— CollapsePosts📉 (@CollapsePosts) March 22, 2020