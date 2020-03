Marcelo Magno, âncora da Globo, tem melhora em quadro de covid-19

O jornalista Marcelo Magno, âncora da Globo na afiliada do Piauí, teve melhora significativa em seu quadro clínico na segunda-feira (23). Diagnosticado com covid-19, o apresentador já não respira mais com a ajuda de aparelhos. Internado na UTI, ele estava sedado.

Um novo boletim médico divulgado mais recentemente informou que Magno está consciente e já conversa com os médicos.

O jornalista apresentou os primeiros sintomas no último dia 7 de março, após voltar do Rio de Janeiro, onde apresentou o "Jornal Nacional" em um sábado, no esquema de rodízio de âncoras adotado no principal telejornal da casa.

Ele chegou a fazer exames que deram negativo e seu estado de saúde foi piorando, até ele precisar ser internado na unidade de terapia intensiva. O resultado positivo para a contaminação por coronavírus saiu no dia 19.