Por conta da covid-19, Kristen Bell perdoa dívida de aluguel de seus inquilinos em abril

Essa pessoa merece o bom lugar! Kristen Bell vai perdoar as dívidas dos inquilinos de suas propriedades em Los Angeles por conta dos efeitos da pandemia de coronavírus, que obriga o mundo todo a se abrigar em casa, causando impactos gigantescos na economia.

A atriz, que se despediu recentemente da série da "The Good Place", onde era protagonista, resolveu em parceria com o marido e sócio nos imóveis, Dax Shepard, renunciar aos valores do aluguel de abril, absorvendo o impacto disso.

Getty Images

Segundo o TMZ, a empresa Pringus Property LLC, a empresa do casal que possui ao menos dois prédios residenciais na área, mandou e-mails a todos os inquilinos avisando disso.

A gerente, irmã de Shepard, prometeu na mensagem enviada aos residentes que vai tentar trabalhar para que todos se adaptem ao novo período. Nos Estados Unidos, estima-se que 100 milhões de pessoas estão em casa.