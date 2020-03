João Doria e secretário da Saúde testam negativo para coronavírus

Deu negativo o exame a que João Doria (PSDB) se submeteu para saber se estava com coronavírus. O resultado, que ficou pronto de madrugada, foi confirmado pela assessoria do governador de São Paulo.

Ele precisou fazer o teste após a notícia de que o coordenador do centro de contingência contra a doença no estado, o médico David Uip, foi diagnosticado com a covid-19. Uip participou de diversas entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e do secretário da Saúde do estado, José Henrique Germann Ferreira.

Germann e Covas também foram examinados, sendo o resultado do secretário também negativo para a doença. Já o prefeito de São Paulo, que já passa pelo tratamento de um câncer, passa a trabalhar isolado em seu gabinete (onde também está morando) até a chegada do resultado do teste.