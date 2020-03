Coronavírus: Helena Sato assume coordenação de comitê paulista no lugar de Uip

A diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) de São Paulo, Helena Sato, assumiu a coordenação-geral do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo. Ela ocupa o posto de David Uip, que testou positivo para covid-19 e entrou em quarentena.

A informação foi antecipada pelo governador de São Paulo, João Doria, nesta terça-feira (24) em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, no programa “90 Minutos”, da Rádio Bandeirantes.

Uip ficará afastado presencialmente por 14 dias, mas segue trabalhando de casa no comitê.

