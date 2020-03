Os embarques e desembarques Internacionais passam a ocorrer exclusivamente no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo.

Em comunicado, a concessionária GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional de São Paulo, informou que a modificação foi iniciada hoje (24).

Como revelado, a mudança é temporária e visa a adequar as operações do aeroporto, em alinhamento com as autoridades competentes, em função da pandemia de covid-19 (Coronavírus).

"Os procedimentos de check-in continuam acontecendo normalmente nos balcões habituais das empresas aéreas nos terminais onde elas operam", explicou.

"Passageiros provenientes de voos domésticos com escala no aeroporto e destino internacional deverão desembarcar no Terminal 2 e reembarcar no Terminal 3", finalizou.

Com informações da GRU Airport

