É assim que as principais cidades do mundo estão após a pandemia de coronavírus

Ruas praticamente vazias, poucos carros e uma sensação de que algo está muito errado e, de fato, está. As principais cidades do mundo estão, agora, ou em isolamento social ou em quarentena para combater a pandemia de coronavírus.

Europa

Na Europa, por exemplo, após o aumento do número de contágio e mortes na Espanha e Itália, diversos países entraram em quarentena. Por conta disso, pontos turísticos estão, atualmente, vazios.

Roma, Itália. Crédito: Christian Minelli/NurPhoto via Getty Images

América Latina

Na América Latina a situação é parecida. Peru, Venezuela, Argentina, Colômbia, El Salvador e Equador estão em quarentena nacional. Já o Paraguaí, Bolívia, Peru e Chile decretaram toque de recolher.

No primeiro dia de quarentena obrigatória; tráfego muito restrito em San Isidro, o distrito financeiro de Lima. Crédito: Carlos Garcia Granthon / Fotoholica Press / LightRocket via Getty Images

Na República Dominicana e no Panamá as atividades comerciais foram suspensas e somente funcionam supermercados, postos de gasolina e farmácias. Enquanto na Guatemala, as atividades trabalhistas, públicas e privadas foram canceladas até 31 de março.

América do Norte

Os Estados Unidos, por exemplo, não pretendem implantar o confinamento total. Contudo, a medida foi adotada nos estados da Califórnia e Nova York. No Canadá todas as atividades não essenciais foram encerradas e a cidade de Toronto declarou estado de emergência.

Bryant Park praticamente vazio em Manhattan no primeiro dia da ordem executiva do Stay at Home.Crédito: Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Oriente Médio

Alguns países adotaram medidas, como toque de recolher na Jordânia e interrupção de todos os transportes na Arábia Saudita. Além disso, impuseram limitação do acesso a mesquitas e locais de culto.