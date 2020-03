Coronavírus: Saiba a fórmula para higienizar seu computador e impedir contaminação

Assim como manter as mãos higienizadas (lembre-se de lavá-las frequentemente com água e sabão, e usar álcool em gel sempre que possível), deixar limpos os cantinhos da casa e do ambiente de trabalho (alô, home office!) é importantíssimo para evitar a transmissão do coronavírus.

Pensando nisso, a repórter Sonia Blota foi até o departamento de engenharia da Band e, com Rafael Ferreira, mostrou como higienizar o teclado do computador e deixá-lo perfeito para uso. Anote:

Você vai precisar de:

– Borrifador de plantas

– Água

– Lysoform ou qualquer outro produto desinfetante

Como aplicar:

No borrifador, misture (o quanto bastar) a água e o Lysoform. Aplique o produto em um pano limpo e descartável. Passe sobre todo o teclado e repita quantas vezes achar necessário.