Resultado de teste de coronavírus em Bruno Covas dá negativo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), não está com coronavírus. Ele precisou fazer o teste após a notícia de que o coordenador do centro de contingência contra a doença no estado, o médico David Uip, foi diagnosticado com a covid-19.

Uip participou de diversas entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do prefeito, do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do secretário da Saúde do estado, José Henrique Germann Ferreira.

Doria e Germann também foram examinados, sendo o resultado de ambos negativo para a doença. Covas, que já passa pelo tratamento de um câncer, chegou a ficar isolado em seu gabinete (onde também está morando).

Ele compartilhou a notícia nas redes sociais e, segundo a assessoria de imprensa, passará o dia sem compromissos externos, fazendo apenas despachos da sede da prefeitura, no viaduto do Chá.