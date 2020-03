Avós conhecem neto pela janela em meio ao isolamento por conta do coronavírus

Por conta da atual pandemia de coronavírus, os avós do bebê Ollie só puderem conhecê-lo pela janela. O casal Hannah Levins, 34, e Denis Cummins, 33, de Dublin, Irlanda, desejavam ter avó por perto para ajudar nos dias depois que ele nasceu, mas, infelizmente, não é possível, pois eles precisam ser separados.

Por conta do isolamento, a vovó Paula Norris e vovô Hubert Brudell decidiram conhecer o novo e oitavo neto Ollie pela janela neste fim de semana.

Hanna contou ao Metro UK estava ansiosa no momento do parto porque o primeiro caso de coronavírus havia acabado de chegar. “Enquanto eu estava lá, pude ver as coisas mudando – havia menos funcionários, eles pararam todos os médicos estudantis que entraram no hospital, pois houve um surto na faculdade, então as parteiras estavam trabalhando o tempo todo e fazendo um trabalho fantástico”, comentou.

Após sair do hospital, ela conta que foi assustador. “Dentro do hospital, estávamos seguros, mas andando lá fora, havia uma sensação de pânico e aborrecimento. Havia filas de pessoas nas lojas em pânico. Fiquei feliz quando cheguei a Ollie em casa”, finaliza.