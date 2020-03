Posso sair para caminhar na rua durante a quarentena? Ministério da Saúde responde

No último sábado (21), o Ministério da Saúde realizou uma coletiva de imprensa, confome publicado no Jornal Estado de SP, e esclareceu algumas dúvidas sobre a quarentena na qual muitas cidades estão sendo submetidas por conta do coronavírus.

De acordo com João Gabbardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde, e Wanderson Oliveira, o secretário de Vigilância Sanitária, é preciso evitar aglomeração. Por isso, é importante seguir algumas regras divulgadas pelo Ministério da Saúde.

Não utilizar o elevador com mais quatro pessoa e cuidado ao apertar botões para subir e descer.

Levar o cachorro para passear é permitido.

Pode andar de carro, mas com as janelas abertas.

Pode sair para caminhar na rua durante a quarentena, mas é essencial evitar aglomeração.

Exercícios físicos ao ar livre estão permitidos, mas não em grupo.

Missa ou culto religioso não são indicados.

Levar os filhos no parquinho pode, mas desde que não haja aglomeração.

Sair na rua para conversar com os amigos e vizinhos não pode.

“Não há neste momento uma restrição absoluta, mas é preciso ter cuidado com as orientações de isolamento social”, afirmou o secretário Gabbardo.

Ele ainda solicitou para que as pessoas passem mais tempo em casa e evitem ficar nas ruas. “O número de casos, óbitos e internações pode estar na nossa mão, se cada um fizer sua parte para reduzir”.

