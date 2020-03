Por conta do coronavírus, Renault do Brasil irá suspender produção no Complexo Ayrton Senna

Por conta do coronavírus (covid-19), a montadora Renault do Brasil irá suspender a produção no Complexo Ayrton Senna.

A informação foi divulgada pela empresa em comunicado. No texto, a marca informou que a medida é por tempo limitado.

"A Renault do Brasil informa que irá suspender a produção no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais – PR, no período de 25 de março a 14 de abril de 2020 em função do crescente impacto do Coronavírus (Covid-19)", explicou.

