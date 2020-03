Neonazistas planejam usar coronavírus como arma biológica nos Estados Unidos

Neonazistas, pessoas ligadas ao movimento que deseja resgatar o nazismo, estão se comunicando, nos Estados Unidos, pelo Telegram para criar um esquema que usará o coronavírus como arma biológica para atingir agentes policiais e pessoas "não-brancas". As informações formam divulgadas por um informe semanal de inteligência e publicadas pelo Yahoo News.

“Os extremistas violentos de motivação racial branca comentaram recentemente o coronavírus afirmando que é uma 'OBRIGAÇÃO' espalhá-lo, caso algum deles contraia o vírus", afirma o relatório.

De acordo com o documento publicado no portal, os extremistas estavam discutindo diversos métodos para propagar o coronavírus, como deixar saliva nas maçanetas dos escritórios locais do FBI, cuspir nos botões do elevador e espalhando germes de coronavírus em “bairros não brancos”.