Motoristas de vans escolares transportam profissionais da saúde em SP

Com a paralisação temporária de escolas por todo o Estado de São Paulo, a Prefeitura da capital propôs uma forma de reutilizar a mão de obra dos motoristas das vans estudantis.

Para ajudar com a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), 184 motoristas voluntários do transporte escolar gratuito começaram a transportar profissionais da saúde.

Um desses motoristas é a Viviane Cavalcante, que está atuando na região da Capela do Socorro, na UBS Jardim Triper. “Logo que vi o convite decide me voluntariar. Não estou no grupo de risco e, por isso, consigo ajudar mais do que outras pessoas”, afirmou a voluntária, que transporta crianças na CEMEI Vila do Sol, situada na Estrada do M’Boi Mirim.

Durante toda esta semana, esses motoristas farão o transporte a partir das 7h. Em toda a cidade estão disponíveis postos de vacinação em escolas, para evitar que os idosos tenham contato dentro de unidades de saúde. Confira os endereços disponíveis neste link.