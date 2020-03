Infectologista David Uip faz teste de coronavírus

O infectologista David Uip, chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, apresentou tosse e febre na madrugada de domingo para esta segunda-feira, 23, e fez no período da manhã o teste para o coronavírus. Uip, que tem 67 anos, aguarda o resultado do exame.

O infectologista foi examinado no Hospital Sírio-Libanês, onde ele mesmo coordena o departamento de Infectologia.

No Palácio dos Bandeirantes, a notícia deixou o primeiro escalão do governo em alerta, uma vez que o médico vem participando de mais de uma reunião diária com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, e com o governador João Doria (PSDB).

Uip é ex-secretário estadual da Saúde (na gestão Geraldo Alckmin) e também já foi diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, hospital de referência da área na rede pública.

Foi o próprio Doria quem tornou pública a suspeita em Uip, afirmando buscar transparência. O resultado do exame deverá ser divulgado pelo governo do Estado.