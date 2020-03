'Sinto como se tivesse vidro nos pulmões': a mensagem de alerta de uma paciente com covid -19

Uma britânica de 39 anos falou sobre como o diagnostico de covid-19 mudou sua vida radicalmente. Alguns dias atrás, ela tinha uma vida completamente saudável ao lado das filhas, trabalhava e fazia esportes, mas agora ela luta para respirar.

De acordo com o Publimetro México, a mensagem de Jane Langston visa conscientizar os jovens que se sentem invencíveis.

“Sinto como se tivesse vidro nos pulmões. É absolutamente horrível e eu nunca mais gostaria de passar por algo assim. Fui diagnosticada com uma infecção no pulmão, recebi antibióticos e fui aconselhada a tomar ibuprofeno e acetaminofeno. Eu tomava cerca de oito ibuprofenos por dia e agora eles acham que isso agravou o problema”, explica.

A jovem gravou o vídeo em uma unidade terapia intensiva do Hillingdon Hospital, em Londres. Ofegando por falta de ar e tosse constante, ele enviou a mensagem aos colegas, alertando-os sobre o quão perigoso era o vírus.

“Se alguém está pensando em correr um risco, olhe para mim. Estou na unidade de terapia intensiva, não consigo respirar sem ela. Eles tiveram que costurar isso na minha artéria. Eu tenho uma cânula, outra cânula e um cateter, e na verdade estou dez vezes melhor do que antes. Se alguém ainda fuma, deixa de fumar porque eu digo que eles vão precisar dos seus pulmões e, por favor, não se arrisque porque, se ficar muito ruim, vai acabar aqui”, disse.

Além disso, ela aproveitou para agradecer e parabenizar o trabalho de médicos, auxiliares e enfermeiros durante esse período de crise global.

“Fiz este vídeo para alertar que os jovens também são suscetíveis. É bastante surreal estar na UTI, os enfermeiros estão cobertos da cabeça aos pés, mas estão literalmente trabalhando sem parar e foram brilhantes”, termina agradecendo.

