Em tratamento da covid-19 há quase 15 dias, Tom Hanks conta que se 'sente melhor'

O casal Tom Hanks e Rita Wilson foi um dos primeiros famosos a relatar a contaminação por coronavírus. Os atores, que estão internados na Austrália há quase duas semanas, deram notícias nas redes sociais. Em nome da mulher, Hanks afirmou que ambos estão "se sentindo melhor".

"Ei, pessoal. Duas semanas após nossos primeiros sintomas e nós estamos nos sentindo melhor", publicou ele em seu Twitter.

O ator, que está no país para filmagem da cinebiografia do cantor Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann, aproveitou para pedir que as pessoas permaneçam em distanciamento social.

"Funciona assim: você não passa [o vírus] a mais ninguém e você não pega de ninguém. Bom senso, não é?".