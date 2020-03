Coronavírus: redes de hotéis oferecem instalações para receber pacientes infectados

As redes de hotéis na América do Sul e na Europa estão oferecendo suas instalações para receber pacientes infectados com coronavírus. O luxuoso hotel Casino Enjoy, em Punta del Este, Uruguai, onde os principais artistas do mundo se apresentaram, disponibilizou suas instalações às autoridades para que pudessem ser utilizadas como hospital provisório.

Os executivos da Enjoy reconheceram que estão "à disposição do governo para que o hotel possa ser usado como um possível hospital, usando camas e quartos". Ele é composto por 264 quartos e 45 suítes de luxo. A cadeia fechou todos os seus serviços "até que a situação de risco cesse".

Medidas semelhantes também foram aplicadas na Espanha, onde a solidariedade dos empresários é combinada com os requisitos e as urgências do país contra o Covit 19. Nesse país, foram estabelecidos hotéis medicalizados no caso de pessoas que já estão de boa saúde, mas isso ainda exige isolamento e a respectiva quarentena.

BRASIL

No Brasil, a rede de hotéis Bourbon ofereceu ao governo federal sua infraestrutura para ajudar na recuperação de quem for contaminado pelo vírus. A ideia da rede é utilizar os hotéis espalhados por Brasil, Paraguai e Argentina.

Fonte: Publimetro.