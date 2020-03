Coronavírus: Brasil tem 1.620 casos confirmados de covid-19; 25 morreram

O Brasil começa a segunda-feira (23) com 1.620 casos confirmados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. 25 pessoas morreram, sendo 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Os dados são compilados das secretarias estaduais de Saúde, atualizados até as 8h. O último balanço do Ministério da Saúde, de domingo (22), contabiliza 1.546 infectados. A diferença, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ocorre porque parte dos casos são notificados após a consolidação do levantamento da pasta.

O número de casos suspeitos não é mais divulgado pelo governo federal. O estado de São Paulo segue com a maior concentração de doentes, com 631 casos confirmados. O Rio de Janeiro é o segundo, com 186 casos e o Distrito Federal o terceiro, com 134 casos.

23 pessoas que integravam a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, na semana passada, testaram positivo para covid-19. O presidente afirmou que foi testado e não está com a doença, mas não mostrou os exames.

Pelo mundo, até as 8h45, o covid-19 já foi diagnosticado em 349.090 pessoas. Desses casos, 233.464 seguem ativos e 100.330 foram recuperados. 15.296 pessoas morreram. Os dados são compilados pelo buscador Bing, da Microsoft, utilizando dados de órgãos oficiais.