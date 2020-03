Ana Maria Braga dá puxão de orelha em idosos que não respeitam quarentena

Ana Maria Braga, de 70 anos, usou o Instagram nesta segunda-feira, 23, para alertar as pessoas que teimam em sair de casa, sem precisar, durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo os idosos, que se enquadram no grupo de risco.

"Recebi uma série de vídeos de senhorzinhos, senhorinhas, lindos, mas que estão teimando em sair por aí, como ir no mercadinho e achar que não tem problema nenhum", afirmou. Preocupada com essa situação, a apresentadora do Mais Você reforçou que a covid-19 pode ser assintomática no corpo por alguns dias e se manifestar de forma grave depois.

"[Existem casos] que a gente só fica sabendo quando não tem mais jeito. Então tomem cuidado, se cuidem. Fiquem em casa. Realmente não é uma brincadeira", aconselha. "Estou aqui quietinha com meus santinhos, orações e com a minha família. Família reduzida, porque meus netos não estão vindo [me visitar], meus filhos também não, não estou recebendo visitas", completa.

Além do fator idade, Ana Maria Braga é ainda mais sensível à doença devido ao câncer no pulmão que descobriu no começo de janeiro deste ano. Ela está se tratando com quimio e imunoterapia, e a baixa imunidade causada pelo próprio tratamento pode deixá-la mais vulnerável ao cororonavírus, caso não tome os devidos cuidados.

Assista ao vídeo de Ana Maria Braga: