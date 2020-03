Com sintomas e sem conseguir fazer teste para o coronavírus, Ana Hickmann se isola em casa

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou com os fãs que está isolada do marido e do filho dentro de casa.

Ela está com febre alta e dores no corpo, alguns dos sintomas da covid-19 e achou por bem passar a ocupar o quarto de hóspedes que antes abrigava sua irmã, cunhado e sobrinho.

A apresentadora disse que ainda não fez o teste. "Simples: não tem teste. Se você chegar no hospital, pode até estar pior do que eu, você não vai conseguir", disse Ana.

"Eu não quero tirar o lugar de um exame, de um leito de hospital, de uma atenção especial. de alguém que realmente esteja precisando", justificou ela, que recebe bilhetinhos do filho, Alexandre, e faz chamadas em vídeo para se manter conectada com ele.