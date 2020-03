Em meio ao coronavírus, Gol oferece passagens gratuitas para profissionais de saúde

A Gol informou que estará disponibilizando, a partir de 23 de março, passagens aéreas gratuitas para médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas de todo o País que precisam se deslocar pelo Brasil para prestar atendimento aos doentes com coronavírus (covid-19).

Em comunicado, a companhia aérea ressalta que a oferta não inclui o pagamento da taxa de embarque.

Para esses passageiros, ressalva a empresa, a reserva prévia de assento não estará permitida, sendo indispensável a apresentação da carteirinha de credenciamento profissional validada pelo conselho regional competente, acrescenta a companhia.

Também é exigida uma carta que comprove o motivo da viagem.

Segundo a empresa, o embarque estará sujeito à disponibilidade de assentos nos trechos, mas basta comparecer no aeroporto, com duas ou três horas de antecedência com a documentação exigida.