Coronavírus: Brasil tem 986 casos confirmados de covid-19; 12 morreram

O Brasil começa o sábado (21) com 986 casos confirmados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em 25 estados e no Distrito Federal. 11 pessoas morreram, sendo nove em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Os dados são compilados das secretarias estaduais de Saúde, atualizados até as 9h40. Foi incluída uma morte em Petrópolis (RJ), divulgada na noite de sexta-feira (20) pela prefeitura. O caso já havia sido confirmado pelo estado, mas a morte ainda não foi notificada pela pasta.

O último balanço do Ministério da Saúde, do fim da tarde de sexta, contabiliza 904 infectados. A diferença, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ocorre porque parte dos casos são notificados após a consolidação do levantamento da pasta.

O número de casos suspeitos não foi divulgado pelo governo federal. O direcionamento da pasta é de que testes estão sendo aplicados apenas em casos graves, como em pessoas do grupo de risco – idosos e pessoas com problemas imunológicos, por exemplo – ou apresentando sintomas mais graves. A decisão do governo contraria recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que pede aplicação de testes em massa para isolar pacientes e coibir a disseminação da doença.

O estado de São Paulo segue com a maior concentração de doentes, com 396 casos confirmados. O Rio de Janeiro é o segundo, com 109 casos e o Distrito Federal o terceiro, com 87 casos.

23 pessoas que integravam a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, na semana passada, testaram positivo para covid-19. O presidente afirmou que foi testado e não está com a doença, mas não mostrou os exames.

Pelo mundo, até as 10h40, o covid-19 já foi diagnosticado em 282.395 pessoas. Desses casos, 177.384 seguem ativos e 93.189 foram recuperados. 11.822 pessoas morreram. Os dados são compilados pelo buscador Bing, da Microsoft, utilizando dados de órgãos oficiais.