SP confirma mais quatro mortes por coronavírus; país chega a 11 óbitos

São Paulo registra quatro novas mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com novo balanço da Secretaria da Saúde, nove dos 11 mortos no Brasil são do estado.

Os novos casos fatais eram de idosos que estavam em hospitais privados, todos com problemas de saúde anteriores. O estado ainda tem 345 casos confirmados da doença e outros 9.023 suspeitos.

No país, balanço mais recente do Ministério da Saúde contabiliza 904 casos confirmados em 24 estados e no Distrito Federal. As duas mortes fora de São Paulo ocorreram no Rio de Janeiro, segundo estado em número de casos.

